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Aktüel Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Aktüel

Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:43:00 -
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Mısır'a ait savaş gemisi boğazdan geçti

Ege Denizi’nden bugün saat 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden Nara Burnu istikametine giden savaş gemileri Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Mısır savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

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