  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır, KİK Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasını imzaladı
Aktüel

Mısır, KİK Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasını imzaladı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:50:13 -
Mısır, KİK Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasını imzaladı

İSTANBUL (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin dörtlü Arap ülkeleri arasındaki yardımlaşma ve kardeş Arap ülkeleri arasındaki sorunların giderilmesine gösterdiği özenin bir gereği olarak KİK Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına imza attığı kaydedildi.

Mısır'ın, Arap ülkeleri arasında iyi ilişkiler geliştirilmesi konusuna her daim vurgu yaptığının altı çizilen açıklamada, "Mısır dörtlü Arap ülkeleri ile Katar arasında varılan uzlaşmayı önemsiyor ve kardeş ülke Kuveyt'in geçen yıllar içindeki çabasını takdirle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Arap ülkelerinin birbirlerinin iç işlerine karışmaması prensibinin de hatırlatılması dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da bugün yapılan 41.KİK Zirvesi'ne Mısır'ı temsilen Dışişleri Bakanı Samih Şükri katıldı.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat
Ekonomi

İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

2020 yılının büyük bölümünde sert dalgalanmalar yaşayan, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için piyasa uzmanı İslam Memiş'ten kritik ..
Adana'da kırmızı alarm
Gündem

Adana'da kırmızı alarm

Kurak geçen sonbaharın ardından Adana'da bulunan Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay