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Aktüel Mısır İstihbarat Başkanı, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'le görüştü
Aktüel

Mısır İstihbarat Başkanı, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'le görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:24:04 -
Mısır İstihbarat Başkanı, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'le görüştü

BİNGAZİ (AA) - Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Libya'nın Bingazi kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettas es-Sisi tarafından yetkilendirilen İstihbarat Başkanı Kamil, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentini ziyaret ederek, Hafter ile bir araya geldi.

Bazı önemli konuların masaya yatırıldığı görüşmede ayrıca, Libyalı taraflar arasında ateşkese varılmasını sağlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının sonuçlarına destek veren Mısır'ın, Libya'daki krizin çözümü için sarf ettiği çabalar ele alındı.

Cenevre'de, 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyerek başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter, terörle mücadele ettiği gerekçesiyle Mısır yönetimi tarafından destekleniyor.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkenti ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

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