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Aktüel Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu
Aktüel

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:25:48 -
Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugünkü Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza koyduğunu duyurdu
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