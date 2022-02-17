Mırra kahvesi nasıl yapılır? Mırra kahvesi faydaları

Mırra ne demek?

Arap coğrafyasına ait ancak ülkemizde de Adana, Şanlıurfa, Mardin gibi illerimizde sıklıkla tüketilen bir kahve.

Mırra kahve nedir?

Mırra, Arap coğrafyasına özgü, birkaç kez demlenerek hazırlanan acı kahvedir. Çok acı ve koyu olması nedeniyle ufak fincanda içilir.

Mırra kahvesi faydaları

Mırra kahvesi ne işe yarar?

Uyarıcı etkiye sahip olduğu için dikkat toplamada ve konsantrasyon artırmada önemli bir yeri var. Aşırıya kaçmadan tüketilen mırra, baş ağrısına, selülite ve karaciğer hastalıklarına iyi geliyor. Mırranın, ayrıca uyarıcı ve yorgunluk giderici etkisi de bulunuyor.

Mırra kahvesi nasıl yapılır?

Mırra kahvesini hazırlarken özellikle tercih edilmesi gereken bir kahve çeşidi yoktur. Mırra kahvesi aslında bir kahvenin hazırlanma ve pişirme şeklidir. İstediğiniz kahve ile Mırra'yı yapabilirsiniz. Bu kahveyi diğerlerinden ayıran özelliği ise 'dibek' adı verilen bir havanda çok inceltilmeden dövülmedisidir.

Mırra kahvesini pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kaynatma evresidir. Mırra kahvesini uzun uzun kaynatmanız gerekir. Kahveyi hazırlamak için öncelikle kahvenin telvesi ayırılıp karışıma su eklenir. Yani çekilmiş kahvenin üzerine su eklenir ve kaynatılır. Bir kıvama gelen kahvenin tortusunu ayırmak için süzerek "mutbak" denilen özel bir kaba aktarılır. Mutbaka konulan kahveye mutlaka su eklenir. Kahve telvesinden ayrılana kadar bu işleme devam edilir. Telvesinden ve tortusundan ayrılan kahveye su eklenerek tekrar mutbaktan geçirilir.

Yapımı oldukça zor olan bu kahvenin sunumu geleneksel olarak kulpsuz bir fincanda verilir. Fincanın yarısına kadar doldurulan Mırra, misafirlere ikram edilir.