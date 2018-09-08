Mircea Lucescu'dan maç sonu yorumu: Oyuncularımız kendi kulüplerinde oynamıyorlar

Lucescu şu ifadeleri kullandı:

“Yazık, kaybettik. İyi bir maç oynadık. İkinci yarıda oyuna hükmettik. Ruslar geri çekilmedi aslında ve biz 4-5 tane gol pozisyonu ürettik. İnanılmaz formda bir kalecileri vardı bugün. Bütün Rus oyuncularına baktığımız zaman iyi bir turnuva geçirdiler. Hepsi 90 dakika oynayabilecek oyunculardan kurulu bir takım. Çağlar ve Okay sezonun ilk maçını oynadılar. Serdar Aziz de kendi kulübünde oynamadı.”

"OYUNCULARIMIZ KENDİ KULÜPLERİNDE OYNAMIYOR"

“Yeni bir ekip kuruyoruz. Takım bir şeyler göstermeye başlıyor. Ancak şu anda fizik değil, oyunu teknik olarak götürüyoruz. İkinci yarıda iyi bir maç çıkardık ve dediğim gibi çok yazık. Bütün oyuncularımızın hepsi formda olamıyor. Çünkü kendi kulüplerinde oynamıyorlar. “

"RUSYA BİZDEN 6 KM FAZLA KOŞTU"

“Oyuncularımızın kulüplerinde oynamaması bizim problemimiz. Rusya 6 km bizden fazla koştu. Bizim oyuncularımız maç eksiği var. Kendi kulüplerinde oynamıyorlar. Umut ediyorum ki, gençler yavaş yavaş kendi kulüplerinde ilk 11'de oynar.”