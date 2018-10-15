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Mircea Lucescu: Rusya galibiyeti hak etti

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2-0 mağlup olduğumuz Rusya maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 02:17
Mircea Lucescu: Rusya galibiyeti hak etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Rusya maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'NIN BÖYLE OYNAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Rusya bildiğimiz futbolu oynadı. Beklediğimiz futbolu oynadı. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Yüksek top, hızlı hücum ve fiziğe dayalı futbol. Topa sahip olma oranında öndeyiz ama golleri biz yedik.

"MEHMET TOPAL VE EMRE AKBABA'DAN YOKSUNDUK"

Dünya Şampiyonası'na 2 yıl önceden başladılar çalışmaya. Aynı ekip oynadı. Daha tecrübeliler. Bütün oyuncular da kendi takımlarında ilk 11'de oynuyor. Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuzdan yoksun çıktı. Mehmet Topal orta sahada bize yardımcı olan bir oyuncuydu. Emre Akbaba da boş alana kaçan ve buralarda etkili olan bir oyuncuydu.

"BİZDEN DAHA İYİ OLDUKLARI İÇİN KAZANMADILAR"

Gol pozisyonlarımız oldu. 9 şutumuz var. Bizden daha iyi oldukları için değil, bizim hatalarımızdan faydalandıkları için kazandılar. Rusya galibiyeti hak etti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 02:17
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  2. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Mircea Lucesu
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  4. Rusya
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