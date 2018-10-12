Mircea Lucescu: Rize'deki atmosfer Trabzon'dan daha iyiydi

Hazırlık maçında Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan maçın ardından Mircea Lucescu, düzenlediği basın toplantısında Trabzon'da oynanan Rusya ve Rize'de oynanan Bosna Hersek karşılaşmalarında iki şehrin atmosferi hakkında gelen soruya yanıt verdi. Bosna Hersek maçının ardından Rize'deki atmosferin harika olduğunu söyleyen ve bunun için Rize halkına teşekkür eden Rumen teknik adam, Trabzon'daki atmosferin de güzel olduğunu fakat özellikle atılan konfetiler yüzünden zor durumda kaldıklarını, yedikleri gole de konfetilerin sebep olduğunu dile getirdi.

''RUSYA MAÇINDA KONFETİLER YÜZÜNDEN GOL YEMİŞTİK''

Lucescu yaptığı açıklamada, Trabzon'da oynadığımız Rusya maçında konfetiler yüzünden gol yemiştik. Trabzon ve Rize'deki atmosferler iyiydi ama Rize çok daha güzeldi. Rize halkını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rize'de oynanan hazırlık maçında Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldı.