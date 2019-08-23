Miniklerde şampiyon Kocaelispor

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 9-11 yaş arası Minikler Futbol Şenliği’nde şampiyon Kocaelispor oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 9-11 yaş arası Minikler Futbol Şenliği tamamlandı. Miniklerin kıran kırana geçen mücadeleleri sonucunda Kocaelispor şampiyon oldu. Şampiyon olan Kocaelispor’a kupasını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti. 16 takımın katıldığı turnuvada final maçını Kocaelispor ile Yahya Kaptanspor oynadı. Karşılamayı 4-0 kazanan Kocaelispor şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca üçüncülük maçında ise Kocaeli Yenişehirspor ile Kocaeli Güneşspor karşı karşıya geldi. Bu maçı da Kocaeli Yenişehirspor kazanarak üçüncü oldu. Turnuvada ilk 4’e girmeye hak kazanan 4 takımı da kupa ve madalya verildi.

Kupa töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Öncelikle bu güzel çocuklarımızı hepinizin huzurunda kutluyorum. İstedik ki zafer bayramını güzelliklerle, sporla ve sanatla taçlandıralım. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde bu güzel turnuvayı düzenledik. Bu futbol turnuvasında emek veren genç futbolcularımıza, hocalarına, ailelerine teşekkür ediyorum. Zafer bayramımız kutlu olsun. Atatürk’ü her daim yaşatalım. Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman ayrılmayalım. Her zaman milli bayramlarımızı bayram gibi kutlayalım istiyoruz. Biz çocuklarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Aynı Atatürk ilke ve inkılaplarında bize gösterdiği gibi” dedi.