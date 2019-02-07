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Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı

07 Şubat 2019 Perşembe 18:22
Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı

SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 65 kulüpten 405 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 36 farklı şehirden sporcu geldiğini, katılımın oldukça iyi olduğunu ifade etti.

"Samsun'daki bu güzide salonda yine bu yılın üçüncü yarışmasını yapıyoruz." diyen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Önemli bir yarışma, çocuklarımız burada birbirleriyle mücadele edecekler ve teknik heyetimiz de bu çocukların içinden milli takımlarda değerlendireceğimiz çocukları seçecek. Hemen bu yarışmanın arkasından da 60 gencimizi kampa alacağız. Onların bu çalışmalarından sonra da yine oradan milli takımlarımıza uygun olanları, tekniği iyi olanları göndereceğiz ve oradan da 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmelerini bekleyeceğiz."

Türkiye'de okçuluk sporunun son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğinin altını çizen Topaloğlu, 2013 yılında başlayan projenin okçuluk sporuna olan ilginin artmasında oldukça önemli olduğunu ve bu proje ile Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz gibi şampiyon okçuların yetiştiğini belirtti.

Topaloğlu, daha önce 10 bin civarında olan faal okçu sayısının da 32 bine ulaştığını sözlerine ekledi.

Klasik yay ve makaralı yay bay-bayan kategorilerinde 13-14 yaş gruplarında gerçekleştirilen şampiyonaya, yarın sıralama atışlarıyla devam edilecek. Şampiyona, cumartesi ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:22
  1. 2019 Minikler Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Mete Gazoz
  3. Samsun
  4. Türkiye Okçuluk Federasyonu
  5. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu
  6. Yasemin Ecem Anagöz

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