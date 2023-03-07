Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuyor.
Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulan Minika Oyun Çadırları çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açıldı. Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO’nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebilecek, eğlenceli etkinliklere katılabilecek, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebilecek.
İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik edecek. Ayrıca çok sayıda Minika ÇOCUK ve Minika GO dergileri çocuklarla buluşacak.
Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının ve Minika izleyicilerinin büyük dayanışmasıyla toplanan binlerce kitap, kırtasiye ürünü ve oyuncağın da bölgeye gönderildiği proje kapsamında Turkuvaz Medya Grubu’ndan gönüllü çalışanlar da çocuklarla buluşmak için bölgede olacak. Tüm gönüllülerin kendi yetenekleri çerçevesinde bölgede çocuklarla vakit geçirmesinin amaçlandığı Minika Oyun Çadırlarında MinikaÇOCUK ve MinikaGO’nun en sevilen çizgi dizilerinin yayınlarına ek olarak, sevilen maskot karakterleri de aralıklarla çocuklarla buluşacak.
Nisan sonuna kadar gönüllü hizmet verecek olan Minika Oyun Çadırı’nda çeşitli etkinlik ve şovlar yer almaya devam edecek.
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MİNİKA ÇOCUK Yayın Akışı
07 Mart 2023 - MİNİKA ÇOCUK Yayın Akışı
Minika Çocuk televizyonunda bugün ekranlara gelecek olan dizi, film ve programların listesine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Minika Çocuk yayın akışı programı ile hangi saatte hangi dizi, film ya da programın yayınlanacağını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Yukarıda yer alan kanallar listesi üzerinden ise dilediğiniz kanalı yayın akışına geçiş sağlayabilirsiniz. Bugün saatlik yayın akışı bilgilerine göre Minika Çocuk ekranlarında sizleri bekleyen dizi, film ve programlar şöyle;
16:30 Wissper
17:00 Cleo & Cuquin
17:30 Turbozaurs
18:00 Kukuli Yeni Bölümler + Poli ile Trafiği Öğreniyorum.
18:45 Gökkuşağı Ruby
19:30 Kaplan Daniel'ın Dünyası
20:15 Cleo & Cuquin
20:45 Tinpo
21:15 Turbozaurs
21:45 Neşeli Dünyam
22:15 Kukuli
23:00 Meteoheroes
23:30 Kaplan Daniel'ın Dünyası
00:00 Dino Şehri
00:15 Tatlı Kedicikler
00:30 Homur ve Gumur
01:30 Maceracı Yüzgeçler
02:00 Maceracı Yüzgeçler Şarkılar
02:15 Kukuli Şarkılar
02:30 Kukuli
03:30 Neşeli Dünyam
04:30 Maceracı Yüzgeçler
05:30 Kuzugiller
06:00 Maceracı Yüzgeçler
06:30 Homur ve Gumur