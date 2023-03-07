Minika, oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!

Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulan Minika Oyun Çadırları çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açıldı. Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO’nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebilecek, eğlenceli etkinliklere katılabilecek, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebilecek.

İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik edecek. Ayrıca çok sayıda Minika ÇOCUK ve Minika GO dergileri çocuklarla buluşacak.

Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının ve Minika izleyicilerinin büyük dayanışmasıyla toplanan binlerce kitap, kırtasiye ürünü ve oyuncağın da bölgeye gönderildiği proje kapsamında Turkuvaz Medya Grubu’ndan gönüllü çalışanlar da çocuklarla buluşmak için bölgede olacak. Tüm gönüllülerin kendi yetenekleri çerçevesinde bölgede çocuklarla vakit geçirmesinin amaçlandığı Minika Oyun Çadırlarında MinikaÇOCUK ve MinikaGO’nun en sevilen çizgi dizilerinin yayınlarına ek olarak, sevilen maskot karakterleri de aralıklarla çocuklarla buluşacak.

Nisan sonuna kadar gönüllü hizmet verecek olan Minika Oyun Çadırı’nda çeşitli etkinlik ve şovlar yer almaya devam edecek.

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MİNİKA ÇOCUK Yayın Akışı

07 Mart 2023 - MİNİKA ÇOCUK Yayın Akışı

Minika Çocuk televizyonunda bugün ekranlara gelecek olan dizi, film ve programların listesine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Minika Çocuk yayın akışı programı ile hangi saatte hangi dizi, film ya da programın yayınlanacağını kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz. Yukarıda yer alan kanallar listesi üzerinden ise dilediğiniz kanalı yayın akışına geçiş sağlayabilirsiniz. Bugün saatlik yayın akışı bilgilerine göre Minika Çocuk ekranlarında sizleri bekleyen dizi, film ve programlar şöyle;

16:30 Wissper

17:00 Cleo & Cuquin

17:30 Turbozaurs

18:00 Kukuli Yeni Bölümler + Poli ile Trafiği Öğreniyorum.

18:45 Gökkuşağı Ruby

19:30 Kaplan Daniel'ın Dünyası

20:15 Cleo & Cuquin

20:45 Tinpo

21:15 Turbozaurs

21:45 Neşeli Dünyam

22:15 Kukuli

23:00 Meteoheroes

23:30 Kaplan Daniel'ın Dünyası

00:00 Dino Şehri

00:15 Tatlı Kedicikler

00:30 Homur ve Gumur

01:30 Maceracı Yüzgeçler

02:00 Maceracı Yüzgeçler Şarkılar

02:15 Kukuli Şarkılar

02:30 Kukuli

03:30 Neşeli Dünyam

04:30 Maceracı Yüzgeçler

05:30 Kuzugiller

06:00 Maceracı Yüzgeçler

06:30 Homur ve Gumur