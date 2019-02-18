Minik taraftarlar da tribünde takımlarını destekledi İstikbal Mobilya Kayserispor’un kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada minik taraftarlar da tribünlerdeki yerini aileleri ile birlikte aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kendi sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada minik taraftarlar da tribünlerdeki yerini aileleri ile birlikte aldı.

Kadir Has Stadyumu’nda 16.00’da başlayan karşılaşma öncesinde İstikbal Mobilya Kayserispor’un taraftarları tribünleri doldurdu. Soğuk havaya rağmen küçük taraftarlar da aileleri ile birlikte önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma destek verdi.

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