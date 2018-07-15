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Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme! Tarlada bulundu

Ağrı’da Ramazan Bayramının ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın atleti geçtiğimiz günlerde elbiselerinin bulunduğu tarlada bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:34
Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme! Tarlada bulundu

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bezirhane köyünde kaybolan ve arama kurtarma çalışmalarının 18’nci gününde cansız bedeni dere kenarında bulunan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir köyde toprağa verilmişti. Cesedinin bulunduğu alana 200 metre yakınlıkta bulunan bir tarlada minik Leyla’nın bazı elbiseleri bulunmuştu. Günlerdir tarlada ve bölgede çalışma yapan jandarma ve AFAD ekipleri bugün sabah saatlerinde minik Leyla’ya ait atleti tarlada buldu.

Olay yeri inceleme ekibi tutanak eşliğinde atleti teslim adlı. Tarlayı çembere alan ve didik didik arayan ekipler tarafından şimdi de Leyla’nın tokasının ve muskasının aradığı öğrenildi. Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir’de atletin bulunduğu tarlaya gitti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:34
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