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Aktüel Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Baklan ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 23:01:00 -
Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Baklan ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, S.Y. idaresindeki özel bir firmaya ait yemek dağıtım minibüsü Kirazlı Mahallesi’nde geri manevra yaptığı sırada Fatma Yener’e çarptı.

Araç sürücüsü S.Y’nin çağırdığı sağlık ekipleri Yener’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü S.Y. ifadesi için karakola götürüldü.

İzmir’de polis başmüfettişi olarak görev yapan Yılmaz Yener’in annesi olduğu öğrenilen Fatma Yener’in cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

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