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Biyografi Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı?
Biyografi

Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı?

Mim Kemal Öke kim? TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Mim Kemal Öke konuk oldu. Peki, Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke hangi rolü oynadı? Mim Kemal Öke hayatı

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:36:00 -
Mim Kemal Öke kimdir? Mim Kemal Öke Uyanış Büyük Selçuklu'da hangi rolü oynadı?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kınık obası beyini oynayan Mim Kemal Öke’nin kim olduğu, kariyeri merak konusu. Peki, Mim Kemal Öke kimdir?

Mim Kemal Öke 1955 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Siyaset bilimi profesörü olan Öke’nin pek çok romanı da bulunuyor.

İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nin ilkokul bölümünde, orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı, Yüksek öğrenimi için İngiltere’ye giderek Cambridge'de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. Lisans sonrası Sussex'de (MA.) ve Cambridge (M.Phil) uluslararası ilişkiler alanında çalışmaya devam etti. Eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler’de danışmanlık yapmaya başlayan Mim Kemal Öke, 1980’de Neval Ertosun ile evlendi.

İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler doktorasını tamamlayan Öke, Boğaziçi Üniversitesi’ne geçti. 1984'te doçent, 1990'da profesör oldu. 35 yaşında profesör olarak Türkiye’de profesör unvanını alan en genç kişi oldu. 1983-1989 yılları arasında TRT’de danışmanlık yaptı; bazı TRT belgeselleri için metin yazdı.

2002-2004 yılları arasında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev alan Öke, akademik yaşamını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde sürdürüyor.

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