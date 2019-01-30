Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2019 yılının ilk taksit ödemesi için verilen süre, yarın doluyor. Yılın ilktaksitini geciktirenler gecikme faizi ödemek durumunda kalacak.30 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yılın ilk taksit ödemesi için son gün yarın. Gecikme faizi ödemek istemeyenlerin yarın mesai bitimine kadar araçlarına ait ilk MTV taksitini yatırmaları gerekiyor.
İnternet üzerinden interaktif vergi dairesinden de ödenebilen MTV normalde 2 taksitte alınırken, bazı bankalar daha fazla taksit yapan kampanyalar da düzenliyor.
MTV, 2019 yılında, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15.9 artışla ödenecek. Mükellefler, kayıtlı olduğu ya da olmadığı vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet siteleri ve şubeleri üzerinden, Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ve yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon uygulamalarından MTV’yi ödeyebiliyor.
MTV taksitini geciktirenler gecikme faizi ödemek durumunda kalacak.
‘Vergide’ dikkat edilecek tarihler
31 Ocak 2019
Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi
1 Mart 2019
2019 Yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemesinin başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında)
2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi’nin 1. taksit ödemesinin başlangıcı (1 Mart 31 Mayıs tarihleri arasında)
24 Nisan 2019
Ocak-Şubat-Mart 2019 dönemine ait Katma Değer Vergisi’nin beyanı
25 Nisan 2019
2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin verilmesi
Elektrik üretimi lisans harçları yıllık harç bildirimi verilmesi
30 Nisan 2019
2018 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi’nin ödemesi
1 Nisan-31 Mayıs
2018 yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi 1. taksit ödemesi
1 Mayıs 2019
2018 yılına ait Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergi levhasının internet üzerinden alınmaya başlanması
(1 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)
31 Mayıs 2019
2019 yılı Emlak Vergisi 1. taksit ödemesi
2019 yılı Çevre Temizlik Vergisi’nin 1. taksit ödemesi
Veraset ve İntikal Vergisi 1. taksit ödemesi
1 Temmuz 2019
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin Gelir Vergisi 2. taksit ödemesi
31 Aralık 2019
2018 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinde, toplam gelir içindeki zirai kazançları yüzde 75 ve daha yüksek oranda olanlar için 2. taksit ödemesi.
2020 yılında kullanılacak olan yasal defterlere ilişkin açılış tasdiki.
2018 yılı Gelir Vergisi beyannamelerinde, toplam gelir içindeki zirai kazançları yüzde 75 ve daha yüksek oranda olanlar için 1. taksit ödemesi.
2019 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi.
2019 yılı Çevre Temizlik Vergisi’nin 2. taksit ödemesi
Veraset ve İntikal Vergisi 2. taksit ödemesi.
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