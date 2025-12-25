Milyonlarca kişinin borcu silindi

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, özellikle genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağladı.

2016 öncesi GSS borçları tamamen silindi

Yasayla birlikte, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS primleri, bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarıyla birlikte tamamen silindi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu dönemlere ilişkin yapılmış ödemeler ise iade edilmeyecek ve başka borçlara mahsup edilmeyecek.

Yaklaşık 1,5 milyon kişi borç yükünden kurtuluyor

Resmi verilere göre düzenleme kapsamında 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği yaklaşık 3,2 milyar liralık GSS prim borcu ortadan kaldırıldı. Böylece uzun süredir borç baskısı altında bulunan milyonlarca vatandaş için önemli bir ekonomik rahatlama sağlanmış oldu.

Amaç: sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak

Düzenlemenin gerekçesinde, yapılandırma kanunlarından yararlanamayan veya yararlanmasına rağmen GSS borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki mali engellerin kaldırılması amaçlandı.

GSS primleri 1.981 TL’ye yükseldi

21 Kasım’da yapılan düzenleme ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı. Bu kapsamda:

Aylık GSS primi 780 TL’den 1.560 TL’ye yükseldi

1 Ocak itibarıyla asgari ücret artışının da etkisiyle güncel GSS primi 1.981 TL olarak belirlendi

GSS nedir, kimleri kapsıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşları kapsıyor. Sistem; öğrenciler, işsizlik ödeneği alanlar ve gelir testi sonucunda belirlenen gelir sınırının üzerinde bulunan kişileri de içine alıyor.