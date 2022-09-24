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Otomotiv Milyonlar o otomobillerden almaya başladı! Son veriler şaşkına çevirdi
Otomotiv

Milyonlar o otomobillerden almaya başladı! Son veriler şaşkına çevirdi

Uluslararası Enerji Ajansı, elektrikli araçların satışında büyük artış yaşandığını ve 2022 yılında tüm zamanların rekorunun kırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 12:51:00 -
Milyonlar o otomobillerden almaya başladı! Son veriler şaşkına çevirdi

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, elektrikli araç satışları bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (UEA) yapılan açıklamaya göre elektrikli araç satışları 2022’de rekor kırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan ajans, 2050’de ‘net sıfır emisyon’ hedefine ulaşmak için otomotivin yanı sıra diğer sektörlerin de daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

UEA, küresel elektrikli araç satışlarının 2021’de iki katına çıkarak toplam otomobil pazarının yüzde 9’unu temsil ettiğini, 2022’de ise bu oranın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 13 olmasını beklediklerini ifade etti.

UEA verilerine göre, elektrikli araç satışları 2021’de 6.6 milyon adet olurken 2022’nin ilk çeyreğinde satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak 2 milyona ulaştı. Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde ise şarj altyapısındaki yetersizlik ve yüksek satın alma maliyetleri nedeniyle satışların yavaşladığına dikkat çekildi.

 

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