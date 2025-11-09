  • İSTANBUL
Dünya

Milyarder iş adamı ve karısı villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...

Milyarder iş adamı ve eşi, villada ölü bulundu. Çiftin fidye amacıyla kaçırıldıkları ancak kripto cüzdanlarının boş çıkmasının ardından öldürüldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Rus kripto para girişimcisi Roman Novak ve eşi Anna Novak, yatırımcılarla görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittikten sonra kayıplara karıştı. Çiftin şoförü, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Yaklaşık bir ay süren arama çalışmalarının ardından, çiftin cesetleri kiraladıkları villada bulundu. BAE polisi, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında, çiftin fidye amacıyla kaçırıldığı, ancak "milyar dolar değerinde olduğu düşünülen kripto cüzdanlarının" boş çıkmasının ardından öldürüldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

