Millilerden Trabzon'da kötü başlangıç!
UEFA Uluslar Ligi B kategorisi 2. Grup'ta Türkiye, Trabzon'da oynanan maçta Rusya'ya 2-1 mağlup oldu.07 Eylül 2018 Cuma 23:48
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Rusya'nın gollerini 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba atarken Milli Takımımızın tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz kaydetti.
2-1'den sonra rakip kalede gol pozisyonları yakalayan Milli Takım, Rusya kalecisi Lunev'i geçemedi.
Böylece Rusya gruba 3 puanla başladı. Türkiye ise puansız kaldı. Milli Takımımız Pazartesi günü İsveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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