Millilerden Trabzon'da kötü başlangıç!

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Rusya'nın gollerini 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba atarken Milli Takımımızın tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

2-1'den sonra rakip kalede gol pozisyonları yakalayan Milli Takım, Rusya kalecisi Lunev'i geçemedi.

Böylece Rusya gruba 3 puanla başladı. Türkiye ise puansız kaldı. Milli Takımımız Pazartesi günü İsveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.