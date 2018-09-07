Milliler Güney Kıbrıs’a acımadı! 4-0
Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs’ı 4-0 mağlup etti.07 Eylül 2018 Cuma 21:52
Türkiye: 4 - Güney Kıbrıs: 0
Stat: Recep Tayip Erdoğan
Hakemler: Danilo Grujic xx, Dragan Bogicevic xx, Oliver Petrovic xx
Türkiye: Muhammed xx, Adil xxx, Merih xx, Dorukhan xx, Barış x (Orkan dk. 63 xxx), Eslem xx (Ahmed İldiz dk. 70 x), Melih xx, Deniz xx, Abdürrahim xx, Muhayer xx (Umut dk. 83 ?), Berkay xx
Yedekler: Uğurcan, Mert, Duhan, Kubilay
Teknik Direktör: Vedat İnceefe
Güney Kıbrıs: Pareskevas x, Karo x, Kyprianou x, Papagergiou x (İlia dk. 71 x), Panagi x (Spolijaric dk. 62 x), Charalampous x (Zachariou dk. 76 x), Pittas x, Artymatas x, Kyriakou x, Hadjipaschalis x, Soteriou x
Yedekler: Demetriou, Korrea, Michailidis, Psaltis
Teknik Direktör: Nicos Andronicou
Goller: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs)
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