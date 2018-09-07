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Milliler Güney Kıbrıs’a acımadı! 4-0

Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında sahasında Güney Kıbrıs’ı 4-0 mağlup etti.

07 Eylül 2018 Cuma 21:52
Milliler Güney Kıbrıs’a acımadı! 4-0

Türkiye: 4 - Güney Kıbrıs: 0 

Stat: Recep Tayip Erdoğan 

Hakemler: Danilo Grujic xx, Dragan Bogicevic xx, Oliver Petrovic xx 

Türkiye: Muhammed xx, Adil xxx, Merih xx, Dorukhan xx, Barış x (Orkan dk. 63 xxx), Eslem xx (Ahmed İldiz dk. 70 x), Melih xx, Deniz xx, Abdürrahim xx, Muhayer xx (Umut dk. 83 ?), Berkay xx 

Yedekler: Uğurcan, Mert, Duhan, Kubilay 

Teknik Direktör: Vedat İnceefe 

Güney Kıbrıs: Pareskevas x, Karo x, Kyprianou x, Papagergiou x (İlia dk. 71 x), Panagi x (Spolijaric dk. 62 x), Charalampous x (Zachariou dk. 76 x), Pittas x, Artymatas x, Kyriakou x, Hadjipaschalis x, Soteriou x

Yedekler: Demetriou, Korrea, Michailidis, Psaltis 

Teknik Direktör: Nicos Andronicou 

Goller: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye) 

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs) 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:52
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