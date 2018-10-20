Milli ve yerli hamle gurur kaynağı oldu! Savunmada ihracatın önü açık

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası’nda savunma ve havacılık sanayiini değerlendirdi. Demir, savunma ve havacılık sanayisindeki şirketlerin yetkinliğini artırmak ve dünya liginde yer almalarını sağlamak için destek ve eğitim vereceklerini, kalifiye eleman sağlayacaklarını ifade etti. Bu anlamda bir programı hayata geçirdiklerini dile getiren Demir, böylece şirketlerin belirli bir kaliteyi tutturması ve bunu sürekli hale getirmesini amaçladıklarını belirtti.

Hedef 2 milyar dolar ihracat

Sektörün ihracatının ekim ayı itibarıyla 1,5 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Demir, “Bu, geçen yıla göre yüzde 14 artış anlamına geliyor. Bu yıl 2 milyar doları geçmeyi ve en azından bir yıl önceden daha iyi bir performans göstermeyi bekliyoruz. Eğer platform ihracatına girersek, MİLGEM, Atak ve İHA’larda rakamlar çok daha büyük. MİLGEM ihracatı tek başına 1 milyar avroyu, Atak ise 1,5 milyar doları aşacak bir ihracat. Bunların katkısı yıllara yayılacak” dedi. Demir, ihracatta net rakamı artırmayı hedeflediklerini, bunun da alt ürünlerin yerlileştirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Gelişmiş Atak’lar gelecek yılın ortasında envanterde

İsmail Demir, Atak Faz-2 helikopterinin taşıma kapasitesini artıracak, bazı tasarım değişiklikleri yaparak daha fazla silah ve koruma sistemi taşımasını öngören bir proje olduğunu bunun da gelecek yıl ortalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girmesini beklediklerini söyledi.

Yolcu ve nakliye uçağı yapımı konusunun sadece savunma veya TSK ihtiyacı olarak gündeme gelmesindense daha geniş platformda nasıl kullanılabileceğinin tartışılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

T625 aile kuracak

Özgün Helikopter Programı kapsamında T625 ile ilgili bir soru üzerine de özgün turboşaft motorunun resmini gösteren Demir, “T625 bir aile olacak” dedi. Demir, S-400 savunma sistemlerine yönelik Temmuz 2019 olarak belirlenen teslimat tarihinin net olduğunu söyledi.

Altay tankı sözleşmesinde sona doğru

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankı için BMC ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin pratikte bittiğini ifade etti. Demir, “Sözleşmeyi yarın dahi imzalayabiliriz ancak sözleşme içindeki çeşitli şirketlerin payları ve ürünleriyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Mesela, projenin geliştirilmesi aşamasında Güney Kore ile yapılan işbirliğinde bu ülkenin seri üretimde alması gereken belli bir iş payı var. Bu iş payıyla ilgili görüşme uzun sürünce, istenen şartlar sağlanamayınca, nihai imzada biraz gecikme oldu. Bunun gibi başka unsurlar da var ancak ana unsurlarıyla sözleşme tamam. Diğer şirketlerin paylarıyla ve onların yapacakları işlerle ilgili bazı detay konular var” dedi.