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Gündem Milli tren tasarımında sona gelindi: İlk test tarihi açıklandı
Gündem

Milli tren tasarımında sona gelindi: İlk test tarihi açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 13:08:00 - 2024-09-06 13:25:34
Milli tren tasarımında sona gelindi: İlk test tarihi açıklandı

Milli Hızlı Tren’in tasarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk testlerin 2025'te başlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Milli Hızlı Trenin tamamen yerli imkanlarla üretildiğini belirterek, hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.

2024 yılının son çeyreğinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi’nde fabrika statik testlerin tamamlanmasının ardından 2025 yılında raylara indirilerek dinamik yol testlerinin yapılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Trenimiz saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 yolcu kapasitesine sahip 8 vagon olacak” dedi.

Hızlı tren setlerinin tasarımsal özelliklerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, trenlerin üretim aşamasında son teknoloji donanımlarla üretildiğini belirterek, “Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak” dedi. 

Tübitak-Rute ile birlikte ortak olarak geliştirilen ‘Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi’nin Hızlı Tren projesinde kullanılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenlerin de yerli ve milli imkanlarla üretildiğini kaydetti.

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