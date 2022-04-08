Milli tarım için seferberlik çağrısı! Artık icraat vakti

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üretmek gibi bir sorunumuz yok

Buluşmada çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yüksel, “TARIMKON olarak önemli faaliyetlere imza atıyoruz. Türkiye’de 640 ilçede ve dünyada 55 ülkede teşkilatımız var. Ülkemizde 280 bin dünya üzerinde 6 buçuk milyon insana hizmet ediyoruz. Şu anda ABD’de, Afrika’da, Avrupa’da ve Asya’da 14 ülkede satış ile pazarlama ofislerimiz var. Dünya bulunan en büyük tarımsal örgütüz. Türkiye’de üreticilerimiz tarafından üretilen ürünleri dünyada pazarlayan bir kuruluşuz. Yıllık 4 milyarın üzerinde ihracat yapılmasına vesile oluyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz şey bizim üretmekle alakalı bir sorunumuz yok. Bizim pazarlama noktasında sıkıntılarımız var. Özellikle meyve ve sebzede Türkiye için önemli iki pazar var. Bunlardan birisi Irak diğeri de Rusya. Ancak ne yazık ki bu iki ülke de sürekli sorun olduğu için çiftçi elindekini değerlendiremiyor. Bu noktada üreticilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Ayrıca tarım ve gıdaya yönelik de işletmelerin tarımsal atıklarını alıp bunlardan katma değeri yüksek ürünler üretebilecek tesisler kuruyoruz. Şu anda 3 bölgede bu konuda yatırımımız var. İlaçlardan alınan ‘C vitamini’ni bizim üretmek gibi bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

“Devleti devlet yapan bütün kurumların bir araya gelip ortak istişarelerle tarım politikasını ele alması gerekiyor” uyarısında bulunan Yüksel, “Bu sadece Cumhurbaşkanımızın ya da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapabileceği birşey değildir. Burada herkes elini taşın altına koymalıdır. Milli seferberlik başlatılmalıdır. Topyekûn hareket edilmelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Milli Tarım Projesi’nin altını doldurmamız gerekiyor. Bu tek taraftan beklenebilecek birşey değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı işini dört dörtlük yapsa bile örnek veriyorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarım arazisini imara açarsa diğer bakanlıklar o topraklara müdahale edebilirse orada o zaman bir sıkıntı vardır. Bunun için planlı bir politikaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Hayvanları otlatacak insan bulunamıyor

“Durmak yok yolumuza devam edeceğiz, çalışacağız” diyen Yüksel, şunları belirtti: “Eğer Türkiye’nin çiftçi stoku bu şekilde erimeye devam ederse belki de bugün 30 TL’ye patlıcan alabilirken bizim torunlarımız onu da alamayacak. Tarım ve gıdaya daha fazla önem verilmeli. İnsanlar o yöne yönlendirilmeli. Tarımı kendisine meslek edinen insanlara ihtiyacımız var. Şu anda insanımız çobanlığı küçümser hale geldi. Ancak bilinmelidir ki çobanlık çok kutsal bir meslektir. Kolay da değildir. Şu anda gelinen noktada ülkemizin hayvanlarını dışarıdan gelen göçmenler otlatıyor. O göçmenler olmasa hayvanlara bakacak insan bulunamıyor. Bu büyük bir sıkıntıdır. Bu alanda tesisler, fabrikalar kuruluyor ancak oralarda çalışacak insan gücü bulunamıyor. Herkes masa başı iş arıyor. Kırsalda kimse kalmazsa meyve, sebze, et, süt fiyatı alır başını gider. İnsanlık, medeniyet tarımla başladı, tarımla son bulacak.”