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Milli Takımın yeni hocasını açıkladı!

Uluslar Ligi'nde Rusya'ya 2-0 mağlup olduğumuz maç sonrası konuşan yorumcu Serdar Ali Çeliker, milli takımın yeni hocasını açıkladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 00:43
Milli Takımın yeni hocasını açıkladı!

CNN Türk'te canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Serdar Ali Çelikler, Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası Aykut Kocaman iddiasında bulundu.

"Aykut hoca istiyor"

Çelikler; "Biz Aykut Kocaman'ı görürüz Milli Takım'ın başında diye düşünüyorum. Kasım ayındaki Uluslar Ligi'nin son maçından sonra. Taraftarlar öyle söylüyorlar. Yerli hoca diyorlar. Yerli hoca kim? Fatih hocanın olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor, Şenol hoca şu an için yok. Eleme turnuvaları başladığında Milli Takım'ın başında yerli hoca olacağına eminim. Yılmaz Vural istiyor mu? İstiyor. Aykut hoca da istiyor. Ersun hoca olmayacak, o belli. O zaman 3 kişi arasında gözüküyor. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve abisinin referansına göre sene sonu ayrılık gerçekleşirse Şenol hoca. Ben 3 teknik direktör dışında bir örnek görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 00:43
  1. Denizli
  2. serdar ali çeliker
  3. Aykut Kocaman

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