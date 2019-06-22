Milli Takım Avrupa şampiyonu oldu! A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı. Türkiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak. Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti. Salon: Saku Suurhall Arena Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Stephan Grieder (İsviçre) Belarus: Kurash, Kuklinski, Busel, Miskevich, Radziuk, Shmat (Aplevich, Babkevich, Vash, Tsiushkevich, Shkredau) Türkiye: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Burak Mert, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Metin Toy, Volkan Döne) Setler: 16-25, 21-25, 19-25 Süre: 83 dakika (27, 30, 26)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.