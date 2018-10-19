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Milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, 23 yaşındaki görme engelli milli atlet Gurbet Damar, okulun tesislerindeki soyunma odasında, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 17:03
Milli sporcu soyunma odasında ölü bulundu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet Damar, bugün antrenman yapmak için fakültenin atletizm tesislerine gitti. Arkadaşları, piste gelmeyen Gurbet Damar'ı merak edip saat 13.30 sıralarında soyunma odasına baktı. Soyunma odasına giren arkadaşları, Damar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gurbet Damar kurtarılamadı.

Kurşun izi belirlendi 

Polisin yaptığı ilk incelemede, yanında tabanca bulunan Damar'ın göğsünün sol alt kısmında kurşun izi olduğu belirlendi. Gurbet Damar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Damar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Uluslararası müsabakaya katılmıştı 

Ölümüyle ailesini ve yakınlarını yasa boğan Gurbet Damar, Almanya'nın Berlin kentinde 3-4 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılmıştı. Damar, kadınlar kategorisinde 1500 metrede birinci, 400 metrede ise ikinci olmuştu.

Hayali, ailesine bir ev almaktı 

Milli atlet Gurbet Damar, daha önce bir haber sitesine verdiği röportajda, en büyük hayalinin şampiyonalarda kazandığı para ile ailesine ev almak olduğunu söylemişti. Damar, 2 gözünün de yüzde 85 oranında görmediğini, kalan yüzde 15'lik ışığın kendisine yettiğini ifade etmişti. Eğitim hayatının sıkıntılı geçtiğini belirten Gurbet Damar, Diyarbakır'da daha önce görme engelliler okulu bulunmadığını belirterek, şunları söylemişti:

"Diyarbakır'da okul açıldıktan sonra çok geç başladım. Ama çok başarı gösterdim, iki defa sınıf atlattılar. 2009 yılında gözlerimden dolayı Görme Engelliler Spor Kulübü'ne gittim. Bana dediler ki, 'Ankara'ya gidiyoruz yarışlar için, koşmak ister misin?' Gittim Ankara'ya, hiç koşmamışım, antrenmanım yok ve güçsüzüm. Çıktım piste ve koştum. 100 metre ve 200 metrede Türkiye ikincisi oldum. Çok şaşırdılar, 'Sende iş var' dediler. 2011 yılında Dubai'de yapılan Dünya Görme Engelliler Atletizm Yarışması'nda hazırlık aşamasında iyi beslendiğim için güçlü çıktım piste ve 100 metreyi 14 saniyede koşarak birinci oldum. Dünya rekoru 13 saniyeydi."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:03
  1. Ankara
  2. gurbet damar
  3. Diyarbakır

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