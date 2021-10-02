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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefi başarıyla vurdu
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefi başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, "TCG GÖKÇEADA" fırkateyninin hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 13:14:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefi başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan "TCG GÖKÇEADA" fırkateyninin su üstü top atışlarında hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, 29 Eylül 2021'de icra edilen su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu" denildi.

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