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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı deniz sularının kirliliği ölçtü
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı deniz sularının kirliliği ölçtü

Milli Savunma Bakanlığı, denizlerdeki kirlilik ölçümü ve izleme çalışmalarını üniversitelerle işbirliği yaparak sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 16:27:00 -
Milli Savunma Bakanlığı deniz sularının kirliliği ölçtü

YENİ AKİT  ANKARA

Denizlerdeki kirlilik oranlarını ölçmek için Milli savunma bakanlığı üniversitelerle işbirliğinde çalışıyor.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdek, Aliağa, Foça ve Aksaz’da yürüttüğü “Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri” duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twietter hesabından faaliyetler sırasında çekilen görüntüleri paylaşırken, “Çevre denizlerimizde kirlilik ölçümü ve izleme çalışmaları yapılması maksadıyla 2005 yılından itibaren üniversiteler ile iş birliği protokolleri yapılarak Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından veriler toplanıyor. Bu kapsamda, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli tarafından; Erdek, Aliağa, Foça ve Aksaz’da ‘Deniz Suyu ve Kirlilik Ölçüm Faaliyetleri’ icra edildi.” ifadelerini kullandı.

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