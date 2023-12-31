Milli Savunma Bakanı Güler'den terörle kararlı mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması şöyle:

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Millî Savunma Bakanlığı olarak görevlerimizi üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023 yılını geride bırakırken 2024 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Bu vesileyle, emeklisinden muvazzafına Millî Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin personelinin “Yeni Yılını” en içten dileklerimle kutluyorum.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur.

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2023 yılının hemen başlarında, 6 Şubat’ta meydana gelen ve tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan büyük depremler, asil milletimize çok derin acılar yaşatmıştır. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İlk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün de hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalarına, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde üstün bir gayretle aralıksız devam etmektedir.

Böylesine zorlu bir yılda, Millî Savunma Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür.