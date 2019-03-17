0553 313 94 23

"Milli maç arası bize çok iyi gelecek"

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut,3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 16:13
"Milli maç arası bize çok iyi gelecek"

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına ilişkin, "Kazandığımız için mutluyuz. Milli maç arası bize çok iyi gelecek." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının skor 2-0'a geldikten sonra oynadığı futbolu beğenmediğini söyledi.

Son dakikalarda zor anlar yaşadıklarını aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü 2-3 net pozisyon kazandı bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz."

Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da bir kamp yapacaklarını sözlerine ekledi.

 

- Kaplan: "Ankaragücü iyi yoldadır"

 

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise iyi oynamalarına rağmen hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Şansız goller yediklerini dile getiren Kaplan, "Özellikle penaltıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmesi gerekiyordu. Ben penaltı olduğuna inanmıyorum. Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk." diye konuştu.

Kaplan, sahada güzel bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Mağlup olacak bir oyun oynamadık. Hakem arkadaşımızın daha dikkatli olması lazımdı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ankaragücü iyi yoldadır." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:13
  1. Antalya
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. MKE Ankaragücü
  6. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen: Herkesin hayatı için endişe ettim
    1. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    2. "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya..
    3. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    4. Ticaret Bakanı Pekcan’dan 18 Mart..
    5. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    6. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    7. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    8. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    9. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    10. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    11. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    12. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    13. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    14. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    15. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    16. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    18. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    19. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    20. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    21. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    22. Bakan Varank: "Siirt’te 3 milyon 800..
    23. "İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"
    24. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    25. Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs..
    26. "Kolay bir maç değildi ama..
    27. Başkan Kurt’un Çanakkale Zaferi mesajı
    28. Başkan adayı Sülük’ten birlik ve..
    29. BDDK en az lise mezunu personel alımı..
    30. Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu