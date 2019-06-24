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Milli Karateciler Kanada’da 9 madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi’nin üçüncü etabında Türk karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
Milli Karateciler Kanada’da 9 madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi’nin üçüncü etabında Türk karateciler 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.


Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı Kanada’da yapıldı. 21-23 Haziran tarihleri arasında Montreal kentinde düzenlenen organizasyonda 79 ülkeden 760 karateci mücadele ederken, Karate Milli Takımı 13 erkek ve 7 kadın sporcuyla Türkiye’yi temsil etti. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda Milli karateciler çıktığı 10 madalya mücadelesinin dokuzundan galip ayrıldı ve 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile ülkeye döndü.


Türk karateciler, dün yapılan finallerde beş dalda altın madalya mücadelesi verdi. Kumite 84 kiloda Uğur Aktaş, finalde İtalyan Michele Martina’yı 3-0 yenmeyi başardı. Kumite +84 kiloda Alparslan Yamanoğlu, bu sezonki üçüncü madalyasını Montreal’de kazandı. Premier Lig’in Rabat etabında gümüş, A Serisi’nin İstanbul etabında da bronz madalyaya uzanan Milli karateci, finalde Kanadalı Daniel Gaysinsky’i 2-1 yenerek şampiyon oldu.


Kumite 67 kiloda Burak Uygur, Japon Yugo Kozaki karşısında normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi olurken, kumite 75 kiloda final mücadelesi veren Erman Eltemur da Amerikalı Thomas Scott’a 4-0 yenilerek ikinclik kürsüsüne çıktı.



Erkek takım kata dalında beşinci şampiyonluğunu aldı


Erkek takım kata dalında Ay-yıldızlılar, bu sezonki muhteşem başarısını Montreal’de de sürdürerek yer aldığı yedinci organizasyonda beşinci şampiyonluğunu kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Milliler, Peru ile karşılaştığı finalde 25.92 puan alan rakibini 26.26 puan alarak mağlup etti ve şampiyon oldu. Mart ayında Avrupa Şampiyonası’nda finale kalarak erkek takım kata dalında Türkiye’ye ilk madalyasını getiren Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig’in Dubai ve Rabat etapları ile Karate 1 A Serisi’nin Salzburg ve İstanbul etaplarını şampiyon tamamlamıştı. Montreal’de de zirveye çıkan Milliler, bu sezon beşinci şampiyonluklarına imza attı.



Dört bronz madalya geldi


Montreal’deki Karate 1 A Serisi’nin üçüncü etabında dört sporcu bronz madalya kazandı. 2019 yılında mücadele ettiği tüm uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alma başarısı gösteren Serap Özçelik Arapoğlu, Avusturyalı Bettina Plank’ı 1-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Milli karateci, A Serisi’nin Salzburg etabında bronz, İstanbul etabında da altın madalya kazanmıştı.


Kumite 55 kiloda Tuba Yakan, Dünya üçüncülüğü bulunan Tayvanlı Tzu-Yun Wen’i 4-1 yenerek bronz madalyaya uzandı. 2019 Avrupa ikincisi Milli karateci, A Serisi’nde bu sezon ilk derecesini Kanada’da elde etti. Kumite 60 kilodataki temsilcimiz Eray Şamdan da normal süresi 0-0 biten mücadelede Venezuelalı Jovanni Martinez’i hakem kararıyla mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Türk karatesinin genç yıldızı, A Serisi’nin İstanbul etabında şampiyon olurken, Salzburg’da ise gümüş madalya kazanmıştı.


Erkekler ferdi kata dalında iki ay-yıldızlı sporcu bronz madalya mücadelesine çıktı. Dünya üçüncüsü Ali Sofuoğlu, kanku-sho çizdiği finalde 25.64 puan alarak, 24.92 puan alan Japon rakibi Issei Shimbaba’yı mağlup etti ve üçüncülük sevinci yaşadı. 2002 doğumlu genç katacı Enes Özdemir ise gojushiho-sho çizdiği mücadelede 25.44 puan aldı ve 26.22 elde eden Japon Seren Shimomura’ya geçilerek beşincilikle organizasyonu noktaladı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
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