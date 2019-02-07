Milli karateciler Avrupa sınavında Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak

ANKARA (AA) - Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak. Aalborg kentindeki şampiyonada Türk sporcular, tüm kategorilerde mücadele edecek. 51 ülkeden, bin 92 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, 20 erkek ve 18 kadın sporcuyla temsil edilecek. Şampiyonada kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi ve 2 takım kategorisinde madalyalar dağıtılacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.