Milli judocular Japonya'da madalya arayacak Başkent Tokyo'da 25 Ağustos'ta başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 erkek ve 3 kadın sporcu temsil edecek- Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş tatamiye çıkacak

ANKARA (AA) - Japonya'da 25 Ağustos Pazar günü başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 8 sporcu temsil edecek. Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya, 149 ülkeden, 347 kadın ve 519 erkek sporcu katılacak. Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona ferdi karşılaşmaların ardından 1 Eylül Pazar günü yapılacak karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek. Şampiyonada Türk sporcuların maç programı ise şöyle: 25 Ağustos Pazar: Kadınlar 48 kilo: Gülkader Şentürk Erkekler 60 kilo: Mihraç Akkuş



26 Ağustos Pazartesi: Kadınlar 52 kilo: İrem Korkmaz Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal

27 Ağustos Salı: Erkekler 73 kilo: Bilal Çiloğlu

28 Ağustos Çarşamba: Erkekler 81 kilo: Vedat Albayrak.



29 Ağustos Perşembe: Erkekler 90 kilo: Mikail Özerler



31 Ağustos Cumartesi: Kadınlar +78 kilo: Kayra Sayit



1 Eylül Pazar: Karma takımlar müsabakaları.

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