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Milli judocular Japonya'da madalya arayacak

Başkent Tokyo'da 25 Ağustos'ta başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 erkek ve 3 kadın sporcu temsil edecek- Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş tatamiye çıkacak

23 Ağustos 2019 Cuma 12:33
Milli judocular Japonya'da madalya arayacak

ANKARA (AA) - Japonya'da 25 Ağustos Pazar günü başlayacak Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 8 sporcu temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre şampiyonaya, 149 ülkeden, 347 kadın ve 519 erkek sporcu katılacak.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona ferdi karşılaşmaların ardından 1 Eylül Pazar günü yapılacak karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek.

Şampiyonada Türk sporcuların maç programı ise şöyle:

25 Ağustos Pazar:

Kadınlar 48 kilo: Gülkader Şentürk

Erkekler 60 kilo: Mihraç Akkuş

26 Ağustos Pazartesi:

Kadınlar 52 kilo: İrem Korkmaz

Erkekler 66 kilo: Sinan Sandal


27 Ağustos Salı:

Erkekler 73 kilo: Bilal Çiloğlu


28 Ağustos Çarşamba:

Erkekler 81 kilo: Vedat Albayrak.

29 Ağustos Perşembe:

Erkekler 90 kilo: Mikail Özerler

31 Ağustos Cumartesi:

Kadınlar +78 kilo: Kayra Sayit

1 Eylül Pazar:

Karma takımlar müsabakaları.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:33
  1. Dünya Şampiyonası
  2. Japonya
  3. judo
  4. Kayra Sayit
  5. Tokyo

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