Milli judocular Japon üniversitelerinde çalışıyor Nippon Sports Science Üniversitesindeki çalışmalarını tamamlayan Türkiye Büyük Erkekler Judo Milli Takımı, Kokushikan Üniversitesinde kampa girecek

Türkiye Büyük Erkekler Judo Milli Takımı, Japonya'da üniversitelerde yaptığı kamplarla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Erzurum’da yapılan kampının ardından 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın yapılacağı başkent Tokyo’ya gitti ve Nippon Sports Science Üniversitesinde çalışmalara başladı. Üniversitenin judo takımıyla randori antrenmanları yapan milliler, hafta sonunda Kokushikan Üniversitesine geçerek burada dayanıklılık ve çabukluk kampına girecek. Japonya kampı 23 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

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