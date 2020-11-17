Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan sınır ötesinde başarılı operasyon! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesindeki başarılı operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. MİT'in son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesindeki başarılı operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
MİT'in son olarak Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.