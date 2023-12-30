Milli İrade Platformu’ndan "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" eylemine çağrı

Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

Platform’a İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci , İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü İdris Küsmezer, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert Şener ve Türgev Genel Başkanı Fatmanur Altun katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Şehitleri anmanın önemine işaret eden Erdoğan, "Aslında bu vatanı bize vatan yapan unsurların temelinde şehitlerimizin kutlu kanları yatıyor. 1 Ocak buluşmamızda, bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin'de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırmak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Nedense bunların arkasındaki kirli eller, Türkiye'nin buradaki tutumunu sindiremeyen eller, bütün kuklalarını hemen devreye sokuyorlar ama milletimiz Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerinin, kimler tarafından desteklendiğini de çok iyi biliyor. Bunların düğmelerine neden bu dönemde basıldığını da çok iyi anlıyor. Dolayısıyla arzu ediyoruz ki hem şehitlerimizi anmak, rahmetle yad etmek hem de Gazze'de olup bitenlerle Filistin'de olup bitenlerle bu terörist eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlatmak için 1 Ocak'ta inşallah buluşacağız."

Bilal Erdoğan, 1 Ocak sabahında çevredeki camilerde sabah namazları kılınıp şehitler için hatim duaları yapılacağını belirterek, daha sonra hep birlikte camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüneceğini ve yeni yılın ilk sabahında Türkiye'den dünyaya güçlü bir mesaj gideceğini kaydetti.

Türk milletinin olanların farkında olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını, "Türk milleti, Filistin'in yanında, Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek. Bunu inşallah haykırmak istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da inşallah 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere..." diye tamamladı.