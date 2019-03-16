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Milli haltercilerden tarihi başarı

ABD’nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterciler tarih yazdı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:39
Milli haltercilerden tarihi başarı

ABD’nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterciler tarih yazdı.


Las Vegas’ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterciler, şampiyonayı erkeklerde 460 puanla ikinci, kadınlarda da 573 puan alarak yine dünya ikincisi olarak tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da müsabakaları izledi ve dereceye giren sporcular ile teknik heyeti kutlayarak başarılar diledi. 40 kiloda yarışan Cansu Bektaş ve 76 kiloda mücadele eden Dilara Narin, 3’er altın madalya kazanmayı başardı. Ayrıca Dilara Narin de şampiyonada dünya rekoru kırarak tarihe geçti.


Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da bu başarının planlı bir çalışma döneminin sonucu olduğunu belirterek, "Bu tarihi başarıyı yüce milletimize hediye ediyoruz. Nice yeni başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.


Dereceye giren sporcular ve madalyaları şöyle:



49 kg - Mustafa Erdoğan: 1 bronz, 1 gümüş


61 kg - Yusuf Fehmi Genç: 1 altın, 1 bronz, 1, gümüş


40 kg - Cansu Bektaş: 3 altın


40 kg - Zeliha Ülker: 3 bronz


45 kg - Bahar Korubeyi: 1 bronz


55 kg - Cansel Özkan: 1 altın


73 kg - Ramazan Zeydanlı: 1 bronz


96 kg - Onur Demirci: 1 altın, 1 bronz, 1 gümüş


76 kg - Dilara Narin: 3 altın

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:39
  1. doğa

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