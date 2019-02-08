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Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak

- Grekoromen Güreş Milli Takımı, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 2019 Grand Prix Şampiyonası'na katılacak

08 Şubat 2019 Cuma 15:36
Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak


ANKARA (AA) - Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.

Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:

55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman

60 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar

72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can

77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar

82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak

87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz

97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi

130 Kilo: Osman Yıldırım


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:36
  1. 2019 Grand Prix
  2. Grekoromen Güreş Milli Takımı
  3. Güreş
  4. Hırvatistan
  5. Osman Yıldırım
  6. Zagreb

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