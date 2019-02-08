Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak - Grekoromen Güreş Milli Takımı, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 2019 Grand Prix Şampiyonası'na katılacak



ANKARA (AA) - Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak. Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek. Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle: 55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman 60 kilo: Kerem Kamal 67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar 72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can 77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar 82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak 87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz 97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi 130 Kilo: Osman Yıldırım



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.