Milli güreşçiler Hırvatistan'da mindere çıkacak
- Grekoromen Güreş Milli Takımı, başkent Zagreb'te yarın başlayacak 2019 Grand Prix Şampiyonası'na katılacak08 Şubat 2019 Cuma 15:36
ANKARA (AA) - Güreşte 2019 Grand Prix Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Grekoromen Güreş Milli Takımı organizasyonda 9 sıklette, 18 sporcuyla mücadele edecek.
Başkent Zagreb'te düzenlenecek ve Dünya Şampiyonası'na puan veren turnuvada Türkiye'yi temsil edecek isimler ve sıkletleri ise şöyle:
55 kilo: Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk ve Cihat Liman
60 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Volkan Çakıl, Enes Başar ve Abdulsamet Başar
72 kilo: Cengiz Arslan ve Selçuk Can
77 kilo: Furkan Bayrak ve Yunus Emre Başar
82 kilo: Emrah Kuş ve Burhan Akbudak
87 kilo: Doğan Göktaş ve Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Demirci ve Abdulkadir Çebi
130 Kilo: Osman Yıldırım
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