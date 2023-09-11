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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan art arda ümitlendiren haberler! 'Türk toplumunda aile' müfredatta
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan art arda ümitlendiren haberler! 'Türk toplumunda aile' müfredatta

Yeniakit Publisher
2023-09-11 18:55:00 - 2023-09-11 18:58:49
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan art arda ümitlendiren haberler! 'Türk toplumunda aile' müfredatta

24 TV canlı yayınında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türk toplumunda aile' adındaki dersin seçmeli olarak müfredata eklendiğini açıkladı.

Aile yapımızın öğrencilere öğretilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, "Hem müfredatımızın içerisine hem de seçmeli derslerin içerisine Türk Toplumunda Aile diye bir ders koyduk. Çocuklarımızı, ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan; bu ülkenin değerlerini, bağımsızlığını, gelecek kuşaklara aksettirebileceğimiz bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Biz de kendi çapımızda mücadele etmekle mükellefiz" dedi.

LGBT sorusuna da cevap verdi!

Canlı yayında LGBT sorusunun da yöneltildiği Bakan Tekin, şöyle cevap verdi:

Bana sorarsanız bu sorunu tartışmaya, evrensel olduğunu iddia ettiğimiz temel insan haklarını tartışarak başlamamız lazım. LGBT gibi tartışmaların referans gösterildiği yerler bu metinlere atıfla yapılıyor. Dolayısıyla belki onları tekrar tartışmaya açarak, tekrardan yeni gelişmelere göre revize ederek bu tartışmalara başlayabiliriz aslında. Bu konuda çok fazla konuşacak şey var."

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