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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan normalleşmede eğitim süreci açıklaması: Buna ihtiyacımız var
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan normalleşmede eğitim süreci açıklaması: Buna ihtiyacımız var

Normalleşmede eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. " dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:23:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan normalleşmede eğitim süreci açıklaması: Buna ihtiyacımız var

Sakarya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'normalleşmede eğitim süreci' hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

"Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor. Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin maviye yönelmesini bekliyoruz."

"Öğrencilerimiz temassız oyun oynuyorlar. Her türlü hazırlıklarımız var. Bazı istisnai durumlar olabilir ancak tüm tedbirleri alarak elimizden geleni yapıyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların ve okul yöneticilerinin desteğiyle bu günleri güzel atlayacağız."

"Çocuklar bayram yeri gibi bakıyor. Bir sınıftan öte durumda. Seslerindeki tondan, gözlerinden anlayabiliyorum."

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