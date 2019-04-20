Milli boksörlerden 7 madalya

İSTANBUL (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen, 4 kıta 23 ülkeden 157 sporcunun katıldığı Belgrad Winner Cup Turnuvası'nda milli boksörler 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli final müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Erkekler 60 kiloda Hakan Doğan ve 75 kiloda Birol Aygün gümüş madalyanın sahibi olurken, 56 kiloda Ali İhsan Alagaş, 75 kiloda Serhat Güler ve 91 kiloda Berat Acar şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

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