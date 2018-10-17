THY- Euroleague
0553 313 94 23

Milli ara onlara yaradı: Güneş'in zor tercihi!

Göztepe maçı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş hücum futboluyla ön plana çıkmayı hedefliyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:58
Milli ara onlara yaradı: Güneş'in zor tercihi!

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı çalışmalarda şut ve kenar ortaları üzerinde duruyor. Antrenmanlarda, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin yaptıkları başarılı ortalarla dikkatleri üzerilerine topladılar.

Şut çalışmalarında ise Jeremain Lens, siyah beyazlı kalecileri zorladı. Hollandalının performansı forma seçiminde teknik heyeti zorlayacak.

Milli görevde olmayan Beşiktaş'ın 2 golcüsü Vagner Love ve Mustafa Pektemek de formaya hazır oldukları yönünde bir izlenim bıraktılar. Kadroda şans bulamayan Mustafa Pektemek antrenmanlarda çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Siyah beyazlılarda Vagner Love'ın yüksek performansı da teknik heyeti mutlu ederken, Kanadalı genç golcü Cyle Larin de milli formayla ağları sarstı.

Siyah beyazlılarda, milli takımda sakatlık yaşayan Ljajıc özel antrenörler eşliğinde Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Sakatlığının ardından Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmesi planlanan adem Ljajıc'in, kondisyon olarak eksiklerini en kısa sürede kapatması hedefleniyor.

Beşiktaş'ta, sakat olan Adriano, İzmir deplasmanının kadrosunda yer almayacak. Brezilyalı oyuncunun tedavisine devam edilirken kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın, tecrübeli ismi en kısa sürede hazır hale getirmeyi planladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:58
  1. İzmir
  2. beşiktaş
  3. şenol güneş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi! 79-40
    1. Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi!..
    2. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    3. Beşiktaş'ta sakatlık şaşkınlığı!..
    4. Doğan istifa etti
    5. Gri kategorideki terörist yakalandı!
    6. Jirki Aşireti'nde kan davasında mutlu..
    7. Konsolosun konutundaki incelemeler..
    8. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'a..
    9. 'Staj ve çıraklık süresi emekliliğe..
    10. Başkentte traktörle araçlara çarpan..
    11. Mermer ocağı basan 2 terörist öldürüldü
    12. Tekirdağ'da 'palalı' soygun kamerada
    13. Kocaeli’de evine gelen icra..
    14. Milli ara onlara yaradı: Güneş'in zor..
    15. 'Siber güvenlik yerli ve milli olmalı'
    16. Çeyrek altın 366 lira sevşyelerinde
    17. Gece yarısı atıştırmaları sendromunu..
    18. Feci kazada korkunç detay! Gösterge..
    19. Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!
    20. Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde 100..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...