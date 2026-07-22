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Gündem CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz
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CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan ayrışmayı ve yeni parti hazırlıklarını değerlendirdi. Karahasanoğlu, CHP'den ayrılmaya hazırlanan milletvekillerinin belediye başkanlarını yeni oluşuma dahil etmek istememesini sorgulayarak, bunun temel nedeninin belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarının kamuoyundaki etkisi olduğunu yazdı. Karahasanoğlu, CHP'deki ayrışmanın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda belediyelere yönelik tartışmaların da gölgesinde şekillendiğini söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP'den ayrılanlar, belediye başkanlarını niye istemiyorlar?" başlıklı köşe yazısında, CHP'de yeni parti hazırlığı yapan isimlerin belediye başkanlarını ilk etapta yeni oluşuma dahil etmemesini ele aldı.

Karahasanoğlu, milletvekillerinin istifa ederek yeni partiye geçmeye hazırlandığını öne sürerken, belediye başkanlarının bekletilmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"Sahaya 3-0 mağlup çıkıyorlar"

Karahasanoğlu, belediye başkanlarının siyasi partilerin halka en yakın yüzü olduğunu belirterek, yeni parti hazırlığında bu isimlerin dışarıda bırakılmasının siyasi açıdan önemli bir zafiyet oluşturacağını savundu.

Yazar, belediye başkanlarının yeni partiye hemen davet edilmemesinin kamuoyunda farklı yorumlara neden olacağını belirtti.

"CHP'deki ayrışma Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirebilir"

Köşe yazısında, CHP'de yaşanan ayrışmanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini yeniden şekillendirmesi açısından fırsat oluşturabileceğini savunan Karahasanoğlu, yeni partiye geçmesi beklenen isimlerin ayrılmasıyla CHP'nin farklı bir yapıya evrilebileceğini savundu.

Sağ partilere de eleştiri

Karahasanoğlu yazısında, geçmiş seçimlerde CHP ile ittifak yapan sağ partilere de değinerek, olası yeni siyasi dengelerde nasıl bir tutum sergileyeceklerinin önemli olduğunu ifade etti. Yazar, bu partilerin tercihlerinin Türk siyasetinde yeni tartışmaları beraberinde getireceğini dile getirerek önemli analizlerde bulundu.

ALİ KARAHASANOĞLU’NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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Yorumlar

Tuğrul

Her şeyleri ile şaibeli grubun bir çatı altında birleşmesi vatan sever chplilerinde pislikten kurtuluşu demektir.

M.Kanpeli

Bence iktidar kendi kalesine gol attı. Kemal beyin gelmesi ile yeni parti kuruluyor. Anadolu'da sağlam bir muhalefet partisine oy vermek isteyip de eli geleneksel olarak CHP'ye gitmeyen bazı sağ seçmenler yeni partiye oy verebilir.
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