“Milletin sistemle bir sorunu yok”

Resul Ekrem Şahan Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parlamenter sisteme dönme çağrısına siyasetçilerden cevap gecikmedi... AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, “Bu bir parlamento kararı değildir. Halka sunulmuştur. Bir belediye başkanın değişmesiyle sistemi tartışmaya açmak bir defa siyaseten doğru ve etik değildir. Kılıçdaroğlu, suni gündem peşinde” dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gayet güzel bir şekilde işliyor. CHP boş bir heves ile hükümeti geri adım attırmaya çalışıyorlar” dedi.

Milletin tokadını unuttular

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, şunları dile getirdi: “Zafer sarhoşluğu olarak değerlendiriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu liderliği boyunca ilk defa bir başarıyla karşılaştı. Bu millet büyüktür. Zaman zaman ikazlarını yapar. Ama gereğini de yapar. İnşallah yeniden millet , CHP’ye haddini bildirecektir.” AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “Herkes bir şekilde kendi kararını söyler. Ama son kararı millet verir. Cumhurbaşkanlığı sistemine halkımız kararını verdi” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise “Referandum çağrısı hepten saçma. Çünkü yapılan seçimlerde yüzde 52 oranında bir oy aldık. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle halkın bir sorunu gözükmüyor” diye konuştu.