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Ekonomi Milletimiz hainleri hezimete uğrattı
Ekonomi

Milletimiz hainleri hezimete uğrattı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 15 Temmuz’da darbecilere karşı amansız bir mücadele verildiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 16:17:00 -
Milletimiz hainleri hezimete uğrattı

Ortaç, şöyle dedi: “Köklü devlet geleneğimizin birçok döneminde milletimiz, içeriden ve dışarıdan pek çok saldırıya maruz kalıp büyük badireler atlatmıştır. Hiç şüphesiz devletimizin ve milletimizin hayatında gördüğü en alçak, en hain saldırılardan biri de 15 Temmuz gecesi yaşanmıştır. Bundan 6 yıl önce hem ülkemize hem insanımıza hem de özgürlüğümüze kasteden hainler, milletimizin onurlu mücadelesiyle hezimete uğratılmıştır.

Kahramanlık destanı

Tarihi sayısız zaferlerle dolu aziz milletimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi kendini ülkesine siper edip 15 Temmuz gecesinde hainlere ‘Dur’ diyerek yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kutlu vatan topraklarımız, 251 şehidimizin kanıyla yeniden sulanmıştır.

15 Temmuz, aziz milletimizin tek yürek olarak yazdığı mukaddes bir destandır. Bu hissi canlı tutmak, değerini anlamak ve unutturmamak millî bir vazifedir. Hain darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde yaşanan tarihi olayı gelecek nesillere aktararak bayrak, millet, memleket sevdası taşıyan genç nesiller yetiştirmek bizim vatanî görevimizdir.

Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın’ dizelerinde ifade ettiği gibi yüzlerce şehidimiz tarih sahnesinde unutulmamak üzere yerini almıştır. ‘Bir ölür, bin diriliriz’ düsturunu yürekten hissettiğimiz 15 Temmuz ebediyen unutulmayacaktır.

Bu vesileyle milletimizin huzur ve güvenliği için 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayasız akını durduran şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor; destan yazan tüm kahramanlarımıza, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki onlar tarafından sunulan bu kutsal emanete Türk milleti sahip çıkacaktır.”

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