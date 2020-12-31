  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milat Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milat Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:58:38 -
Milat Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Milat Medya Grup Başkanı Ahmet Zeki Gayberi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gayberi, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde tercihini Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Gayberi, "Birbirinden güzel karelerin yer aldığı bu kategoride, protestocunun şiddetin simgesi haline gelen polis aracının üzerinde yine elinde polis kalkanı ile isyanını haykırması çok gerçekçi ve olayları özetleyen simgesel bir fotoğraf karesi." dedi.

Gayberi, "spor" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" adlı fotoğrafına oy verdi. Gayberi, "Teknik olarak harika yakalanmış bir enstantane. Yıkımın, işgalin ve baskının hakim olduğu bir coğrafyada, Filistinli gençlerin hayata tutunmasını anlatan bu kare, direnişin de neden bu denli 'güçlü' ve 'tükenmez' olduğunu anlatıyor." ifadesini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğrafını seçen Gayberi, "Işık ve zamanlama açısından harika bir kompozisyon yakalanmış. Emek isteyen bu fotoğraf, bence İstanbul'u anlatan simge kareler arasına yerleşecek." değerlendirmesini yaptı.

- "En güzel kareleri AA yakalar"

AA'nın çalışmalarını ve fotoğraflarını yakından takip ettiklerini belirten Gayberi, şunları kaydetti:

"Gazeteciler için en önemli şey haberin içeriği kadar, haberi anlatacak fotoğrafın ne kadar sahici olduğu ve olayın kendisini ne kadar aktardığıdır. Bazen sayfalarca yazıyla anlatmakta zorlanacağınız bir konuyu tek karelik usta işi bir fotoğraf başarabilir. Gazetede yerli ve yabancı ajansların fotoğraflarını takip ederken arkadaşlarımız özellikle Anadolu Ajansından gelecek fotoğrafları merakla bekler. Daha doğrusu, açıklamasalar da yayın politikası ne olursa olsun Türkiye'de ulusal yayın yapan pek çok yayın organında bunun yaşandığını tahmin ediyorum. Zira en güzel kareleri AA yakalar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap
Dünya

Türkiye'ye karşı savaş çağrısı yapmıştı... Rusya'dan ters köşe yapan cevap

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısına ilişkin, a..
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Dilipak'tan basın açıklaması! 'Erdoğan' ayrıntısı dikkat çekti
Gündem

Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Dilipak'tan basın açıklaması! 'Erdoğan' ayrıntısı dikkat çekti

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, yazısındaki ifadelerin çarpıtılmasının ardından AK Parti Kadın Kolları ve KADEM tarafından a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay