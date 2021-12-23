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Kadın - Aile Mide ağrısına iyi gelen bitki çayları
Kadın - Aile

Mide ağrısına iyi gelen bitki çayları

Stres odaklı mide kramplarına dahi iyi gelen papatya çayı, hazımsızlık nedeniyle ortaya çıkan ağrıları da ortadan kaldırır

Yeniakit Publisher
2021-12-23 19:23:00 - 2021-12-23 19:47:28
Mide ağrısına iyi gelen bitki çayları

Yemekler midede bir süre durduktan sonra mekanik ve kimyasal sindirime uğrar. Yemeklerin sindirilmesi için aktif olarak çalışan mide zaman zaman yorulur ve ağrımaya başlar. Bu ağrılar ise tüm gününüzü etkileyecek kadar sizi rahatsız eder. Mide ağrısı için ilaçlar kullanmadan önce evde bitkisel yollar ile midenizdeki ağrıları dindirebilirsiniz. 

Mide ağrısına iyi gelen bitki çayları

  • Rezene çayı
  • Papatya çayı
  • Nane çayı
  • Kimyon çayı
  • Zencefil çayı
  • Anason çay

Karın- mide ağırısı için hangi bölüme gidilir?

Hazımsızlık, gastroenterit, irritabl bağırsak sendromu, enfeksiyon, fazla ve hızlı yemek yemek, virüs, stres, aşırı kilo ve gıda zehirlenmesi mide ağrılarının belli başlı sebepleri arasındadır. Ciddi bir durumda mide ağrısı şikayetleri için hastanelerin dahiliye polikliniği ya da gastroenteroloji bölümüne gidilmelidir.

Mide şişliği neden olur?

Midede şişkinlik ve gaz sorunu yakın ilişkilidir. Yiyecekle birlikte yutulan hava miktarı şişkinliğe neden olur.

 

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