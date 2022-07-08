Miçotakis heyecan yaptı! Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak

Yunanistan-Bulgaristan boru hattının (IGB) açılış töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Sadece bir doğal gaz boru hattı açılışı yapmayacağız, güney ve kuzeyi birleştirecek belirleyici bir enerji köprüsü (açılışı yapacağız)" açıklamasını yaptı.

Miçotakis, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın doğal kaynakları siyasi bir baskı aracı olarak kullandığını belirtti.

Miçotakis, IGB'nin enerji çeşitliliği ve güvenliği açısından önemini vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise projenin gerçekleşmesi için harcanan yoğun çabalara dikkati çekerek, "IGB’nin işlemesi, bölgenin haritasını değiştirecek, yeni dinamik bir iş birliği sağlayacak ve farklı enerji kaynaklarına ulaşım sağlayarak Rus tekeline son verecek" dedi.

IGB, Yunanistan ulusal doğal gaz taşıma sistemini Gümülcine üzerinden Bulgaristan'ın Stara Zagora bölgesine bağlıyor.

İlk aşamada yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz taşıması öngörülen hattın, kapasitesini yıllık 5 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: İLKHA