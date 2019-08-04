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Micky ve Minnie antrenmana çıktı, minik sporcular gönüllerince eğlendi

Kayseri’nin hem kızlarda hem erkeklerde bütün kategorilerde müsabakalara katılan tek kulüp olma özelliğini elinde bulunduran Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübünde antrenmanlar aralıksız devam ediyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:39
Micky ve Minnie antrenmana çıktı, minik sporcular gönüllerince eğlendi

Kayseri’nin hem kızlarda hem erkeklerde bütün kategorilerde müsabakalara katılan tek kulüp olma özelliğini elinde bulunduran Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübünde antrenmanlar aralıksız devam ediyor.


Geçtiğimiz gün yapılan antrenmanlar da hem Kayseri hem de Avanos’ta antrenman yapan minikler büyük bir sürprizle karşılaştı. Antrenmanlar devam ederken sahaya giren çocukların hayal dünyasının kahramanlarından Micky ve Minnie karakterlerini gören çocuklar önce şaşırdılar sonra mutluluk ve sevinçlerini gizleyemediler.


Kulüp başkanı ve Baş Antrenör Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, "Çocuklara sporu ve basketbolu sevdirmek onları motive etmek için kulüp olarak birçok etkinlik sosyal kültürel ve sportif faaliyet düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerin bir yenisini de geçtiğimiz antrenmanda düzenledik. Çocukların çok sevdiği çizgi film karakterleri Micky ve Minnie karakterlerini antrenmana getirdik. Hem Kayseri de hemde Avanos’ta antrenmanlara devam eden çocuklarımızson derece zevkli ve eğlenceli bir antrenman yaptılar. Birbirinden güzel oyunlar oynadılar. Sevdikleri karakterlerle birlikte fotoğraf çektirdiler. Son derece eğlenceli ve verimli bir antrenman oldu."dedi.


Kayseri’de ki sporcu velilerinden Esra Serbest ise " Hiç beklemediğimiz bir sürpriz oldu. Kızım Zeynep karakterleri görünce çok mutlu oldu ne yapacağını şaşırdı. Zaten basketbolu çok seviyordu bu etkinlik onu çok daha fazla motive etti" dedi.


Avanos’taki sporcu velilerinden Bahar Çakır ise " Kızım maskotlardan biraz çekinir uzak dururdu. Micky ve Minnie salona girer girmez koşarak antrenörüne sarıldı. Sonra Micky ve Minnie ile beraber oyunlar oynadılar. Bu etkinlik sayesinde biraz da olsa Maskot fobimizi yendiğimiz düşünüyorum. Bunun yanı sıra zaten Basketbolu çok seven kızım şuan her antrenmanı iple çekmeye başladı." dedi.


Kayseri’deki bir diğer veli Salih Köse ise " Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü ailesine bu yıl katıldık. Oğlum Yiğit henüz 5 yaşında. İlk başladığımızda basketbol konusunda başarılı olup olmayacağı bu branşı sevip sevmeyeceği konusunda çok tereddüt etmiştik. Katıldığımızdan beri birçok etkinlik düzenlendi. Bu son etkinlik tek kelimeyle mükemmeldi. Dilinden hiç düşmüyor. Artık tam bir basketbol aşığı oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:39
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